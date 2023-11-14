فريد زهران: الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة لأهالي غزة وليس مصر فقط



قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر مهمة للغاية بشأن أهالي غزة، وليس مصر فقط، في ظل الممارسات الإجرامية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC": "البعض يعتقد أننا لا نهتم بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة بسبب ما يحدث في غزة، ولكن العكس صحيح، لأنه يجب أن تكون مصر في حالة أفضل حتى تستطيع مساندة شعب فلسطين في أزمته".

وواصل: "من خلال مشاركتي في الانتخابات القادمة، أعبر عن المعارضة المصرية المدنية"