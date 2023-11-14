أشرف أبوجليل: الروح دبت في بيت الشعر العربي

كتب- محمد شاكر

أشاد الشاعر أشرف أبوجليل، بأداء بيت الشعر العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية، الفترة الماضية.

وتساءل أبوجليل، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": من ينكر أن بيت الشعر قد دبت فيه روح جديدة منذ أن تولاه الشاعر الحداثي سامح محجوب؟

وقال أبوجليل: أصبح الجمهور يملأ القاعة، كما أصبح هناك تنوع في الموضوعات ، وربط جيد بين الشعر والفنون ، وامتلأ بالوجوه الجديدة بجوار رموز الشعر ومنهم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي ، وبدأ في جذب شعراء المحافظات البعيدة موفرا الإقامات الفندقية لهم ، انتظمت مكافآت الشعراء.

وأضاف أبوجليل: أصبح محرك البحث على الانترنت يأتي به أولا قبل بيت الشعر الإماراتي الموجود في الأقصر ، نظرا لكم المتابعات والأخبار التي تنشر عن بيت الشعر المصري التابع لوزارة الثقافة ، هكذا يكون الأداء المتميز ، وكم أتمنى أن يضع الجميع يدهم في يده ، خاصة أنه يمد يده للجميع ويقبل النصيحة من الجميع ولديه استعداد كبير للتواصل والحوار والاستجابة لمن يختلفون معه.