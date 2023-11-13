إبراهيم عيسى: قناة الجزيرة تحسسك أن حماس هتدخل تل أبيب بعد بكرة الصبح

(مصراوي):

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تناول قناة "الجزيرة" لما يحدث في قطاع غزة وبيانات كتائب القسام وحركة حماس، مؤكدًا أننا أمام مشهد رهيب في قطاع غزة والضفة الغربية، منوهًا بأنه ليس هناك عناوين للانتصار مما يحدث في غزة، وما يحدث هو تزييف.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه عند مشاهدة نقل "الجزيرة" لحرب غزة تشعر أن حماس ستدخل تل أبيب قريبًا، مضيفًا: "لو بتتفرج على قناة الجزيرة تحس أن حركة حماس هتدخل تل أبيب بعد بكرة الصبح".

وتابع: إذا تعرض المشاهد لقناة "الجزيرة" لمدة 3 ساعات فقط ستشعر أن حماس ألقت بقنبلة ذرية على إسرائيل، وحماس على قناة الجزيرة تنتصر انتصارات كبيرة وجبارة، وده كذب وتضليل ودعاية وتزوير الحقيقة والمستقبل".

وتابع: "على حماس الآن إعلان تنازلها عن الحكم وتسليمها للسلطة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني من الموت.. وتفكيك الأرض من تحت حكومة نتنياهو المتطرفة يبدأ بتنازل حماس عن حكم غزة".