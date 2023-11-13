الصحة تكشف 3 أسباب لإصابة الأطفال بنزلات برد متكررة

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 3 أسباب لإصابة الأطفال بنزلات برد متكررة خلال الفترة الأخيرة.

وتزايدت الشكاوى مؤخرًا من انتشار فيروس بين الأطفال تسبب في انتشار الإصابات بينهم بأعراض مختلفة تشبه أعراض البرد، في الوقت الذي أرجع مسؤولون ومتخصصون ذلك إلى ما نشهده من فترة تقلبات جوية خاصة في فصل الخريف الذي تعد الأجواء فيه مُهيأة لانتشار الفيروسات التنفسية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن إصابة الأطفال بحالات برد متكررة لها أسباب عديدة، مثل:

- إصابة فيروسية

- حساسية في الجيوب الأنفية

- إصابة موحدة بين الجيوب الأنفية وحساسية على الصدر (الربو الشعبي)

وطالبت الوزارة بضرورة استشارة الطبيب المتخصص، إذ أن التشخيص المبكر للمرض يساعد في وضع خطة علاج سليمة.

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