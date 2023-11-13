اللجنة العامة بالبرلمان توافق على ترشيح ١٤ عضوا إلى لجنة القيم

كتب- نشأت علي:

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم.

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، ثم دارت المناقشات، وانتهت اللجنة العامة إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكدت اللجنة العام أنه سيتم عرض ذلك على المجلس بجلسته المنعقدة اليوم.