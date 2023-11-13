مصادرة المواد والمعدات.. توجيهات جديدة للتصدي للتعديات ومخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر رفيع بوزارة التنمية المحلية صدور توجيهات حاسمة من الوزارة إلى جميع المحافظات بشأن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هذ التوجيهات صدرت في أعقاب اجتماع وزير التنمية المحلية مع المحافظين يوم 30 أكتوبر 2023.

وأوضح المصدر أن التوجيهات الجديدة شملت توجيه رؤساء الوحدات المحلية القروية بتكليف موظفين للتواجد على مدار الساعة والمرور الدوري لرصد وجود أي تشوينات أو محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، على أن يتم إفادة غرفة الأزمات والزراعة والشرطة بالتفاصيل لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية للمخالفة.

وأشار المصدر إلى أن من بين التعليمات الصادرة أيضا مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في البناء ما لم يكن هناك تصريحًا معتمدًا من المركز المختص ووضع المعدات تحت تصرف النيابة.

وشدد المصدر على أن التوجيهات تشمل الإفادة بالمتقاعسين أو من يسهلون التعدي على الأراضي الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم أيًا كانت صفته ووظيفته.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم حيال رفع الأنقاض للحالات التي تم إزالتها وتحرير محاضر زراعية وبيئية للمتعدين على بالبناء على الأراضي الزراعية حال رفض المتعدي إزالة ورفع التراكمات الناتجة عن الإزالة بالتنسيق مع الزراعة.