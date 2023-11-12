وزير العمل يفتتح مكتب تشغيل متطور بأسيوط



كتب- محمد أبو بكر:

افتتح حسن شحاتة، وزير العمل، رفقة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مكتب تشغيل أسيوط المطور، ودعمه بجميع أنواع التكنولوجيا الحديثة؛ لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين، خاصة استخراج كعب العمل، وشهادات خبرة وقياس المهارة، وتسجيل بيانات نسبة التعيينات من ذوي الهمم في الشركات، ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب.

والتقى شحاتة والمحافظ، بالعاملين بمديرية عمل سوهاج، وحثهم على المزيد من العمل بتنفيذ خطة الوزارة في كافة الملفات المعنية.

وبدأ وزير العمل، جولة ميدانية في محافظة أسيوط، لمدة يوم واحد، يستقبله خلالها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وقيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيون.

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