حدث ليلاً| 778 ألف نازح فلسطيني.. واستئناف العمل بمعبر رفح

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حماس

خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة

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الأونروا: عدد النازحين إلى مقراتنا بلغ 778 ألف فلسطيني

تحدث كاظم أبو خلف، المتحدث باسم الأونروا، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: "نعمل بكل صعوبة وبشكل محدود وبأقل من نصف الطاقم الخاص بنا".

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هيئة المعابر الفلسطينية: استئناف العمل بمعبر رفح غدا لمرور حاملي الجوازات الأجنبية

أعلنت الهيئة العامة الفلسطينية للمعابر والحدود، اليوم السبت، أنه سيتم استئناف عمل معبر رفح البري غدا الأحد؛ لسفر كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية والجوازات المصرية.

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البث الإسرائيلية: مفاوضات الإفراج عن الأسرى دخلت مرحلة متقدمة نسبيا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن مصادر، أنباء تفيد بأن حماس تطالب بإدخال الوقود وفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن سجناء أمنيين.

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بعد توقف المولد الكهربائي.. وفاة طفل ثانٍ في مستشفى الشفاء بغزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، وفاة طفل ثاني في حضانة مجمع الشفاء الطبي بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة.

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اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بغزة

أفادت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء والسرايا والمجلس التشريعي.

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"عامل الوقت".. شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر الذرة

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام القليلة الماضية.

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متحدث الرئاسة: التهجير القصري للفلسطينيين مرفوض من مصر رفضًا قاطعًا

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأزمة الفلسطينية معقدة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود، والتحدث بصوت واحد ومن خلال مواقف عملية، لإيصال رسائل للقوى الدولية الفاعلة وجميع من لديه القدرة على إيجاد حلول للتهدئة في فلسطين وصولًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

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عمرو أديب: العثور على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة بغزة تعني انتصار إسرائيل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تمكن إسرائيل من العثور على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة بغزة تعني انتصارها في الحرب وغسل يديها أمام العالم من المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

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قيادة القوات الأمريكية في أوروبا تعلن سقوط طائرة عسكرية لها شرقي المتوسط

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية شرقي المتوسط أمس الجمعة.

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