التنمية المحلية: المتغيرات المكانية ترصد أي تغير في المخالفات والتعدي على الأراضي

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المتغيرات المكانية ترصد أي تغير في المخالفات والتعدي على الأراضي، مؤكدًا أن كل جهة تتخذ الإجراء الخاص بها عند ثبوت أي تعد على الأراضي الزراعية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "كلمة أخيرة " على شاشة "ON"، مساء السبت، أن التصدي يكون عبر تحرير محاضر بلجوء أحدهم لتبوير أرض زراعية أو البناء على أرض مملوكة للدولة

وأوضح متحدث التنمية المحلية، أن عدد المحاضر في الفترة ما بين 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر بلغ 6575 محضرًا، مشيرًا إلى أن جهات الاختصاص بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرف الازمات التي يتم تشكيلها على مستوى من كل محافظة قامت بإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وكشف قاسم، أن ماتم إزالته خلال الفترة الماضية ما بين 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري بلغ 8048 حالة تعدي على أراضي زراعية تعادل 494 فدان و22 قيراط.

وعن حجم التعامل مع مخالفات البناء خلال نفس الفترة، أوضح متحدث التنمية المحلية، أنها عدد الحالات بلغت 109حالة تعدي بما يعادل 268 ألف متر مربع.

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأراضي المتعدى عليها حق الشعب، ويجب اتخاذ إجراءات فيها.قائلاً : "كل هذه الاجراءات هي إنفاذ لتجيهات القيادة السياسية بالتصدي لاية ممارسات غير قانونية ينجم عنها التعدي على الاراضي الزراعية والتعامل معه بكل حزم مع مخالفات البناء".