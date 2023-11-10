توجيهات مهمة من هيئة الدواء بشأن النشرة الداخلية للأدوية

كتب - مصراوي:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، توجيهات بشأن التناول السليم للأدوية، مطالبة بضرورة التحقق من نشرة المعلومات المرفقة مع الدواء والاطلاع على الآثار العكسية المعروفة وتعليمات الجرعات.

ونصحت في منشور لها، عبر صفحتها على "فيسبوك"، الجمعة، بالتواصل مع الطبيب المعالج لأنه يمكنه تقديم المشورة حول كيفية إدارة الآثار العكسية أو اقتراح علاجات بديلة.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء واللقاحات في حالة ظهور أي عرض جانبي بعد تناول الدواء أو التطعيم.

وأكدت هيئة الدواء، أن جميع الأدوية تتسبب في حدوث آثار جانبية، لذلك فالإبلاغ عنها ينقذ المرضى من الضرر.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للقاحات والأدوية لهيئة الدواء المصرية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١.