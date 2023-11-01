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55 شاحنة مساعدات من مصر تصل غزة.. والإعداد لدخول 100 غدا

06:34 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

قوافل الإغاثة تواصل إمداداتها لفلسطين عبر معبر رفح

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كتب - محمد أبو بكر:

وصلت 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، ويتم الإعداد لدخول 100 شاحنة غدا.

وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

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