عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابا فلسطينيا من غزة لمصر بعد فتح المعبر

كتب - محمد أبو بكر:

عبر 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابا فلسطينيا، من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل منفذ رفح.

وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ لها، مساء الأربعاء.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.