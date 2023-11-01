مصادر مصرية تنفي شائعات استشهاد جرحى فلسطينيين عند معبر رفح

القاهرة - مصراوي:

نفت مصادر مصرية، الأكاذيب التي يتم ترويجها على وسائل إعلام تابعة لأحد الفصائل الفلسطينية، بشأن استشهاد جرحى فلسطينيين داخل سيارات إسعاف عند معبر رفح.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء، استقبال الدفعة الأولى من المصابين بقطاع غزة، والتي تضم 81 حالة من الجرحى والمرضى؛ لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

كانت منظمة الصحة العالمية، رحبت بقرار الحكومة المصرية باستقبال عدد من المصابين والمرضى من قطاع غزة؛ للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مدير عام الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عبر حسابه بموقع إكس، اليوم، إن "الصحة العالمية ترحب بقرار مصر بشأن قبول بعض المصابين والمرضى من غزة لتلقي العلاج"، لافتًا إلى عمل المنظمة مع وزارة الصحة المصرية على التخطيط لعمليات الإجلاء الطبي، مع التعهد بمواصلة تقديم الدعم.