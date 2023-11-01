ما عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي؟.. هيئة الدواء توضح

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن عدة عوامل تمثل خطورة للإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات.

وتشمل تلك العوامل:

-التقدم في السن

-وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)

-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي

-بدء الدورة الشهرية في سن مبكر

- انقطاع الطمث في سن متأخرة

-تناول العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث

-التعرض للعلاج الإشعاعي

-السمنة المفرطة

وأكدت هيئة الدواء، أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ لأنه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، موضحة أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها، أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري.

كما قدمت هيئة الدواء بعض النصائح لمرضى سرطان الثدي، وتشمل:

-الفحص الذاتي للثدي إذا كان هناك تغيير جديد أو كتل أو علامات أخرى غير عادية في الثديين، فترجع السيدة إلى طبيبها على الفور.

-الحفاظ على وزن صحي، واختيار نظام غذائي صحي.

-الحصول على ما يكفي من التمارين والرياضة بصورة مستمرة.

-تجنب التدخين.

-تجنب التعرض المفرط للإشعاع.