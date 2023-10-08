وزيرة البيئة توجه بالتواصل مع الدفاع المدني للسيطرة على حريقين للمخلفات الزراعية
أ ش أ:
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتواصل مع الدفاع المدني ومديرية الزراعة للسيطرة على حريق للمخلفات الزراعية في بلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
وشددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفوري مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، تبعا للبرتوكول الموقع بين الجانبين بشأن إجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.
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