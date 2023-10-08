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BBC

وزيرة البيئة توجه بالتواصل مع الدفاع المدني للسيطرة على حريقين للمخلفات الزراعية

11:13 م الأحد 08 أكتوبر 2023

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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أ ش أ:
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتواصل مع الدفاع المدني ومديرية الزراعة للسيطرة على حريق للمخلفات الزراعية في بلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وشددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفوري مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، تبعا للبرتوكول الموقع بين الجانبين بشأن إجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.

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ياسمين فؤاد وزارة البيئة حريق مخلفات زراعية

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