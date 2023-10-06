هاني الناظر سينتصر على المرض الكاسر.. طبيب شهير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية

كتب- إسلام لطفي:

أعلن الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، آخر تطورات الحالة الصحيَّة للدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الذي تعرَّض لوعكة صحية مؤخرًا.

وذكر "شعبان" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": عائد للتو من زيارة الدكتور هاني الناظر.. هو روحه المعنوية مرتفعة وإيمانه قوي، وإن شاء الله سينتصر على هذا المرض الكاسر هو يشكر الجميع ويسألكم الدعاء.

وكان قد كشف محمد هاني الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، بقوله إن الدكتور هاني الناظر كان يعاني من صداع متزايد منذ أسبوع.

وأضاف ابن الدكتور هاني الناظر: الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد إجراء عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.

وتابع محمد هاني الناظر: بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة.

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