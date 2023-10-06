ليس بالجافي ولا المهين.. "البحوث الإسلامية" يحدد صفة كلام الرسول
كتب- إسلام لطفي:
نشر مجمع البحوث الإسلامية، صفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن كلامه ليس بالجافي ولا المُهين.
وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان فصلٌ لا فضول ولا تقصير، علاوة على أنه يتكلم بجوامع الكلم، ويفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى.
ولفت إلى أن الرسول لا يتكلم في غير حاجة ويعيد الكلمة ثلاثًا لتُعقل عنه، ويحفظه مَن جلس إليه، موضًحا أنه كان يتكلم بكلام يُبينه.
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