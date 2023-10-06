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السيسى يتفقد مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

12:52 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

السيسى يتفقد مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية ال

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بما شاهده من جاهزية كاملة للتطور، موجها المحافظين: "بعد شهر أو شهرين هطلب منكم جميعا إن عناصركم الهندسية تكون جاهزة وكمان علشان أتفقدها بمعني أن تكون كل حاجة داخل محافظتك جاهزة".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية

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