السيسى يتفقد مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بما شاهده من جاهزية كاملة للتطور، موجها المحافظين: "بعد شهر أو شهرين هطلب منكم جميعا إن عناصركم الهندسية تكون جاهزة وكمان علشان أتفقدها بمعني أن تكون كل حاجة داخل محافظتك جاهزة".