السيسى يتفقد مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ
كتب- محمد أبو بكر:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.
وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بما شاهده من جاهزية كاملة للتطور، موجها المحافظين: "بعد شهر أو شهرين هطلب منكم جميعا إن عناصركم الهندسية تكون جاهزة وكمان علشان أتفقدها بمعني أن تكون كل حاجة داخل محافظتك جاهزة".
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