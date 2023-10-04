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BBC

ردًّا على محاولات التزييف.. أستاذة إعلام تطالب بإنشاء منصة رقمية لتوثيق حرب أكتوبر

07:33 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

الدكتورة مها شهبة

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت مها شهبة، صانعة أفلام وثائقية وأستاذة إعلام، إنه يجب توثيق انتصارات حرب أكتوبر 1973، بطريقة تلائم الأجيال الحالية وتطورات العالم، مضيفةً: عشان لو بنشتكي من محاولات تزييف انتصاراتنا في حرب أكتوبر.

وطالبت شهبة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بإنشاء منصة رقمية، تتجمع فيها وثائق الحرب صوتًا وصورة، ويتطور الأمر بعد ذلك بوجود ألعاب وفيديو للحرب، وكرتون يخاطب الأطفال.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية؛ لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الرئيس السيسي - تعقيبا على كلمة الدكتورة مها شهبة أستاذة الإعلام وصناعة الأفلام الوثائقية، خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد - ضرورة بذل كل الجهود؛ من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها، بصورة "ناضجة وحية".

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