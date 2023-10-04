أمين الجامعة العربية: حرب أكتوبر أعادت التوازن الاستراتيجي بالمنطقة
القاهرة- أ ش أ
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن حرب أكتوبر كانت ضرورية لإعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
وقال أبو الغيط، خلال الجلسة النقاشية ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النوايا الإسرائيلية عقب حرب يونيو 1967 كانت البقاء على الأرض وعدم الانسحاب منها، وأن المسألة اقتضت خوض حرب أخرى نتيجة الفلسفة الإسرائيلية التى تتحرك بها.
وأكد أن المهمة الأولى لمصر كانت في إعادة بناء قواتها المسلحة مرة أخرى، مبينًا أن بناء قوات مسلحة أخرى استغرق سنوات، بُذل خلالها جهد كبير.
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