بعد قليل.. القيادة السياسية تحتفل بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

كتب- أحمد السعداوي:

تشهد القيادة السياسية، مساء اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.

وكرمت القوات المسلحة عددًا من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ونظمت القوات المسلحة عددًا من الزيارات المنزلية لأسرهم؛ بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية، وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ.

وتبدأ احتفالية مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بعزف السلام الجمهوري، والأغاني الوطنية.