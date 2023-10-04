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البصل بـ 26 جنيهًا.. ننشر أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

05:01 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2023

أسعار الخضر والفاكهة 2

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كتب - محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:

-الطماطم بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 16 جنيها.

‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 34 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه.

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه.

- جوافه بـ 18 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الخضراوات السلع الغذائية أسعار الخضراوات والفاكهة الدواجن

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