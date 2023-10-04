البصل بـ 26 جنيهًا.. ننشر أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية
كتب - محمد سامي:
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:
-الطماطم بـ 18 جنيها.
-البطاطس بـ 16 جنيها.
-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
-الكوسة بـ17 جنيها.
-الجزر بـ 34 جنيها.
-الخيار بـ 13.5 جنيه.
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها
-الليمون بـ 28.5 جنيه.
- جوافه بـ 18 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
سوق مصراوى
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