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15 أكتوبر.. آخر موعد لصرف "النخالة الخشنة" لموردي القمح

03:01 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2023

وزارة التموين

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كتب - محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد لموردي القمح خلال العام الجارى.

وأخطرت وزارة التموين المديريات التموينية بالإعلان بأن آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين هو بتاريخ 15 أكتوبر 2023 بالنسبة للمزارعين والتجار الذين لم يتقدموا للصرف أو المزارعين والموردين الذين حصلوا أذون صرف ولم يتقدموا لصرفها في المواعيد المقررة.

وحال عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022.

وعملًا على توفير النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة، تقوم المديرية وكافة المطاحن التموينية العاملة بدائرة المحافظة بصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة من "موردي القمح المحلي ، مرين الماشية ، مصانع الأعلاف ، تجار وشركات الأعلاف "طبقًا للضوابط الواردة بالتوجيه الوزاري رقم (18) لسنة 2022م.

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وزارة التموين النخالة الخشنة القمح صرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي

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