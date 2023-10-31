مدبولي يتفقد معبر رفح

كتب- محمد عبدالناصر:

ذكرت قناة اسكترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتفقد الآن معبر رفح البري ويتابع عملية تنظيم دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة العريش يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى ورئيس اتحاد قبائل سيناء.



ووصل رئيس الوزراء مقر الكتيبة ١٠١ يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.