حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار رعدية وتحذير من الشبورة واستمرار الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الحار مستمرة خلال اليومين المقبلين بسبب امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العُليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير كما يعمل على حبس الرطوبة فى طبقة قريبة من سطح الأرض ما يساعد على مزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: "يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 31 وحتى 30 درجة".

وأضافت غانم: يوجد فرص أمطار بداية من اليوم تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، كما تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت غانم من الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق والتي تبدأ في التحسن مع بداية أشعة الشمس، لذلك يرجى على قائدي المركبات اتباع كافة التعليمات واتخاذ الحيطة والحذر.

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