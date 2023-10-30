مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني: مصر أصبحت جاهزة للتحول إلى دولة صناعية عظمى



كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، حول طلب إنشاء المجلس الأعلى للصناعة، كان بشكل واضح ومحدد، وتعليق الرئيس السيسي علي هذا الطلب كم من الوضوح.

ولفت "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المجالس في حد ذاتها ليست هدف، حيث إننا يكون العديد من المجالس مثل المجلس الأعلى للصادرات والاستثمار والسياحة وخلافه، متسائلاً عند إنشاء مجلس أعلي للصناعة، ماذا سيقدم هذا المجلس.

وأضاف الدكتور سمير صبري، أن وزارة الصناعة والتجارة، تضم هيئات كبيرة وعديدة، مشيرا إلي إننا نحتاج العمل، موضحاً إن ما حدث في مصر من طفرة بالبنية التحتية يضعها على مشارف الانطلاق لتصبح دولة صناعية عظمى، مصر النهارة ليس لديها شيء ناقص نهائيا.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلي أن السياسيات العامة للدولة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تزيل كافة المعوقات المعرقلة لسبل جذب الاستثمارات كما بالسابق على غرار أزمات المرافق وتوفير الطاقة والعنصر البشري غير المدرب، قائلا: "اليوم لدينا المطارات والموانئ، كل هذا بنية تحتية لانطلاق صناعة ضخمة جدا".

واستشهد الدكتور سمير صبري، بتجربة تحول فيتنام من دولة نامية إلى قوى اقتصادية، مشيرا إلى لجوء الأخيرة إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية ضمن خطة استمرت 10 سنوات، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبي، معقبا: "لم يصلوا إلى نصف ما وصلنا إليه في مصر خلال الـ 10 سنوات".

ولفت إلى تجاوز حجم الصادرات الفيتنامية اليوم حاجز الـ 400 مليار دولار، معقبا: "اليوم القائمين على الصناعة في مصر لديهم الفرصة الذهبية لجذب الاستثمارات من الخارج، مصر اليوم لديها قائد لديه فلسفة وفكر لإحداث نقلة نوعية تمثل فرصة للمستثمرين الأجانب".

وشدد على ضرورة تضاعف حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار لا سيما في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة بمجال البنية التحتية، مشيرا إلى امتلاك شركة سامسونج 22 مصنعا داخل فيتنام مقارنة بمصنع وحيد داخل مصر.

وتابع: "رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر كانت واضحة عن وضع الصناعة في مصر، مشيرا إلي إننا اليوم معنا قائد لديه فلسفة، نحتاج نقلة وفرصة، مشيرا إلي إن الصناعة المصرية جاهزة علي الإنطلاقة، ولافتا علينا الحديث مع الخارج، والمستثمر متسائلاً "لماذا لم نتوسع"؟.

وأوضح، أن كل دور لديه دور، حيث أن القائمين علي الصناعة في مصر هم ذوي المصلحة، أول شخص يقود هذه المنظومة هي وزارة الصناعة والتجارة، يأتي مكمل بعده اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، مشدداً علي تفعيل دور مجلس الأعمال المصري مع الدول العربية والأوروبية ولابد من مراجعته.

وأشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلي أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار على مدار الأعوام الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.