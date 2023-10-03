نائب وزير الإسكان يشارك في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية"

القاهرة- أ ش أ:

شارك نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، في فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية"، بحضور جلسة نقاشية تحت عنوان "التقنيات المستخدمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة".

وسلط نائب وزير الإسكان- بحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- الضوء على موقف خدمات الصرف الصحي بالحضر والريف، واستخدام أنظمة وتقنيات فعالة من حيث التكلفة ودراسة قدرتها على تخفيف التلوث وتعزيز الحفاظ على البيئة والصحة العامة، كما يمكن أن توفر حلولاً مستدامة للصرف الصحي اللامركزي.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته باستعراض رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بالقطاع لإنشاء المشروعات وتقديم الخدمات ومتابعتها والحفاظ على جودتها، مشيرًا إلى حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها خلال الـ 9 سنوات السابقة، وكذا خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة صرف صحي القرى الريفية وما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحي متكامل، منها المركزي ومنها اللامركزي، والتي أدت إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف المصري من 12% في عام 2014 إلى 43% حاليا، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) بمراحله الثلاث يهدف إلى تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100%، وأن أسلوب خدمة الصرف الصحي في مصر يختلف باختلاف طبيعة المكان المستهدف خدمته جغرافياً واجتماعيا وبيئياً، بما يؤكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة لاختيار أنسب الحلول والتكنولوجيات للخدمة.