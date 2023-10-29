"القاهرة الإخبارية": 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة
كتب- محمد عبدالناصر:
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم دخول 47 شاحنة مساعدات اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية، إضافة إلى شن غارات جوية مكثفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى".
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