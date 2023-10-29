د. علي جمعة: أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر مرات ومرات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن تناول الدخان هو من بلاء العصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.

وأضاف جمعة: كلما زادت الضريبة، كلما قل استهلاك السجائر، معلنا موافقته على مشروع القانون من الناحية الصحية والناحية الدينية والعرف.

ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن تلك الجلسة تعد من الجلسات التى ستفرق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في قيمة الضرائب، مؤكدا أن ذلك نهج عالمي.

وأضاف: الأمريكان عندهم زيادة 40 في المائة في الضرائب على السجائر، ونيوزلندا فرضت ضريبة متدرجة ليصل سعر علبة السجائر 27 دولار.