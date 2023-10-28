منتدى المستقبل يناقش "بوليميا.. ما خفي في صدر الحوت"

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (بوليميا.. ما خفي في صدر الحوت) للكاتب الروائي هشام الفخراني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتبة الروائية إنجي همام، ويدير الندوة القاص هاني منسي.

وصدرت (بوليميا.. ما خفي في صدر الحوت) عن دار (أكوان) للنشر في القاهرة. والكاتب والفنان التشكيلي د. هشام الفخراني صدر له أيضا المجموعة القصصية ( عقرب يدور بسرعة)، ورواية (الشاميرا).



ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.