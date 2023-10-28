سحب رعدية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

فاروق حسني في زيارة لمتاهة راشد بن خليفة بين الماضي والحاضر (صور)

كتب- محمد شاكر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد تكون الشبورة المائية وتكون كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرص أمطار خفيفة على خليج السويس وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد، حالة البحر المتوسط، لتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.