مساعد وزير الخارجية الأسبق: وقف إطلاق النار ينهي المأساة المروعة في غزة

كتبت- داليا الظنيني:

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغرب لديه ازدواجية واضحة في المواقف، وليس فقط في التغطية الإعلامية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحًا أن ما يجري في غزة يتماشى مع هذه الازدواجية.

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة من قناة "سي بي سي": في البداية كان هذا الإعلام يتحدث عن أن إسرائيل تدافع عن نفسها، والدفاع عن النفس لا يكون لدولة محتلة، وإنما لأصحاب الأرض "الفلسطينيين"، مؤكدًا أن ما تقدمه المقاومة هو دفاع عن نفسها، وعن الأراضي المحتلة.

وتابع: فلسطين لديها حق في إقامة دولتها وإنهاء الاحتلال، وما يحدث أمر في غاية الغرابة، ولا يتفق مع القوانين والشرعية الدولية، ويجب إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

واستطرد: وقف إطلاق النار مفتاح رئيسي لإنهاء المأساة المروعة في غزة، إذ إن وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام حل كثير من القضايا، منها دخول المساعدات بشكل دائم ومنتظم، أمَّا الحديث عن هجرة إنسانية مؤقتة؛ فهو أمر غير محقق للأوضاع القائمة في غزة.