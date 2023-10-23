حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة وتحذير من نوعية الملابس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على معظم المناطق بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة الحرارة وتكون أكثر من الأسبوع الماضي.

وأضافت غانم، أن الحرارة على المناطق الجنوبية تصل لـ 38 درجة، والقاهرة 32 درجة بعد أن كانت 29 و30 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية 28 درجة.

وأكدت أن الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع خاصة خلال فترة النهار، لكن مع بداية الليل يوجد فارق كبير بين درجات الحرارة الكبرى والصغري، حيث تصل الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل لـ17 درجة.

وتابعت: الأجواء ليلا ستكون مائلة للبرودة لذلك ينصح بارتداء الملابس الخريفية خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية.