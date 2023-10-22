أمطار وتحذير.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا منذ بداية الأسبوع الحالي وتستمر حتى نهاية الأسبوع على معظم المناطق، لافتة إلى أنه يوجد زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس وبالتالي يزداد الشعور بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة.

وأضافت غانم، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل لـ29 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، والمناطق الجنوبية من 32 حتى 36 درجة.

وتابعت: "فور غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا حيث يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء".

وأشارت غانم إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

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