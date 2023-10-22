بجوائز مالية.. "القومي للطفل" يعلن عن مسابقة "عروض أراجوزية"



كتب- محمد شاكر:

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، عمل مسابقة لأفضل عروض لنمر أراجوزية جديدة وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز في المحافظات، وتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وفي إطار دور المركز في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار ، وبعد أن تم تخريج عدد خمسين لاعب ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين.

شروط مسابقة عروض أراجوزية الدورة (2)

- نمر مقدمة لجمهور الأطفال.

- مراعاة الآداب العامة في الأداء والتحريك.

- موضوعات تتناول القيم النبيلة مثل (نبذ العنف / الانتماء للوطن /عدم التنمر وقبول الآخر / قيمة التعلم ).

- النمرة تكون مكتوبة حتى وإن كانت بها مناطق ارتجال

- مدة العرض لا تزيد عن ١٥ دقيقة.

- تقدم نصوص العروض التي ستشارك قبل موعد مسابقة العروض بأسبوع.

- آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم 10 نوفمبر 2023

- الفرق ملتزمة بتقديم العروض بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023.

- جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث

- يتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.

- يتم التقديم في مقر الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.