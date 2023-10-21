لأول مرة.. وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء الاثنين

القاهرة (أ ش أ):

يطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غدِ الاثنين مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

ويعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد غد الاثنين مؤتمر صحفي لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء.

وأوضح المصيلحي، في بيان السبت، أن المشروع سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، طوال الوقت إلى توفير كل السلع الغذائية وكذلك تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات للحد من الهدر، وخفض تكاليف النقل وسرعة تداول السلع من خلال التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية والأسواق المركزية، بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، ومن ضمن خطة الوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء مراكز الغذاء الخضراء في مصر بمواصفات عالمية.