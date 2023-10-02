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تحقيق مشاركة واسعة بالانتخابات.. مستقبل وطن: نتعهد بتنفيذ توجيهات الرئيس

11:15 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

حزب مستقبل وطـن

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كتب- مصراوي:

أعرب حزب مستقبل وطن، عن خالص اعتزازه وتقديره لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنداء المصريين واستجابته لارادة الجماهير التي تسارعت وخرجت في جميع ميادين مصر، تؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابية المقبلة.

وجدد الحزب العهد مع الرئيس باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات وتثبيت أركان الدولة حفاظا على الوطن العظيم قويا شامخا.

وذكر الحزب في بيان له: وانطلاقا من دور الحزب السياسي، وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية في كافة محافظات الجمهورية، يتعهد الحزب بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس، بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبا ودولة.

سوق مصراوى

الانتخابات الرئاسية التصويت حزب مستقبل وطن

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