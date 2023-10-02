بشوف العجب.. السيسي للمصريين: عشان تغير الواقع لازم تبقى معايا

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل خطة تطوير معهد ناصر لتحويله إلى مدينة طبية عالمية.

وقال السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، الاثنين: وزير الصحة جاب لي معهد ناصر عايز يعمل شوية تطوير يعني، قولت له لأ يا خالد، معهد ناصر هيبقى مدينة طبية عالمية، طب تتكلف كام؟ ده موضوع أنا أتصرف فيه.

وتابع: كل اللي بتكتبوه وتجيبوه أنا بتعلم منه، بقرأ جرايد كتير، عشان كده حبيت أقول الكلمتين دول، عشان هو بيقول ممكن القطاع الخاص يعمل مستشفيات، أنا بقالي سنين معاكم، وبشوف العجب، لو عايزين مسار ناجز، الدولة تعمل 3/4، ويخش القطاع الخاص يعمل الباقي، عشان هو لو عملها هتاخد من 5 لـ7 سنوات، معايا هتخلص في سنتين، وأنا بأقول أنا خلصت لك المشوار تعالى دير، وأنا هشتري الخدمة.

وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي: ممكن يكون عندنا 700 مستشفى في مصر، لكن ظروف إدارتها قد تكون غير مشجعة، مش كده يا خالد، أنت بتزعل لما أقول يا خالد من غير دكتور، في تقديري ظروفنا وأنا بعترف كدولة وحكومة مش قادرة توفر الرقم المناسب لكل اللي شغال في قطاعات الدولة وعلى رأسها التعليم والصحة، عشان لما تيجي يا مصري تلاقي مستوى مش عاجبك، متقولش الحكومة بتعمل إيه؟ عشان تغيره لازم تبقى معايا، لما أغني الناس هقدر أحسن كتير من اللي مش عاجبنا دلوقتي.

ويُختتم مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين بعد أن استمر على مدار 3 أيام منذ السبت الماضي.