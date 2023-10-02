بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"

كتب- أحمد السعداوي:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء

وحضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وتناولت الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

وشهدت جلسات اليوم الثاني التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

شارك في جلسات اليوم الثاني دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وتشهد الجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتختتم الفعاليات بجلسة تجمع كبار المسؤولين؛ لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.