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غدا ..انطلاق أولي جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ

11:43 ص الإثنين 02 أكتوبر 2023

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

تنطلق غدا الثلاثاء، أولى جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول.

كما تشهد الجلسة تلاوة قرار فض دور الانعقاد الثالث وسيتم تحديد موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية.

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