تنسيق الجهود لدعم الفلسطينيين.. اجتماع بين "الصحفيين" ومجالس النقابات المهنية السبت
كتب- إسلام لطفي:
يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس النقابة قد قرَّر في اجتماعه الماضي توجيه الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع عاجل بمقر النقابة للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.
ونظمت النقابة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا للعدوان الإسرائيلي على غزة مساء أمس الأربعاء، علاوة على استضافة سفير فلسطين بالقاهرة صباح أمس.
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