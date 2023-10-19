جاء وقت زوال إسرائيل.. علي جمعة يوجه رسالة للجيش المصري: كُتب عليكم القتال

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عدد من الرسائل خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم الخميس، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال في رسالة إلى المرأة الفلسطينية: أنتِ من أهل الجنة، فكل الشهداء يأخذون بأيدى أمهاتهم للجنة.

وفي رسالة للحكومة الإسرائيلية قال: يبدو أن الكيان الإسرائيلي قد شاخ وقد جاء وقت الزوال والرحيل وأصابكم شيء من الزهايمر لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون.

وتابع جمعة: رسالة إلى الجيش المصري الذى بشره الرسول أنه في رباط إلى يوم الدين هم وأهلهم من المكونات التي تكون نفسيتنا "كتب عليكم القتال وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم".

وأضاف: رسالة إلى هذا العالم أريد أن أسمع لواحد منكم ما الفرق بين ما يقوم به الكيان ضد الفلسطينين وما فعله هتلر من إبادة جماعية وفساد في الأرض وطغيان.

واستطرد: أفوض الرئيس السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى والوقوف صفا واحدا دفاعا عن القضية الفلسطينية.