مصادر للقاهرة الإخبارية: فتح معبر رفح غدًا

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصادر أن معبر رفح سيفتح غداً

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد أكد إن مصر تعمل على إيجاد حلول لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني أربع مرات حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.