أحداث غزة.. "الأعلى للإعلام" يطالب السوشيال ميديا بمراعاة الحق في تداول المعلومات
كتب- إسلام لطفي:
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه سيطلب من شركة "ميتا" المالكة لـ "فيس بوك" و"انستجرام"، والشركة المالكة لمنصة تويتر، والتي باتت تعرف باسم "إكس"، مراعاة قواعد العدالة الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، فيما يتعلق بنشر الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث في غزة.
كانت تقارير الرصد بالمجلس كشفت الانحياز الإعلامي للاحتلال الإسرائيلي، وحذف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
وقرَّر المجلس إرسال مذكرة لمجلس وزراء الإعلام العرب بملاحظات المجلس حول ما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لطلب عقد اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي لدراسة ما سيتم إتخاذه في الأمر، ليكون التحرك العربي في هذا الشأن موحد.
كما قرر تشكيل لجنة لرصد ما يتم نشره حول الأحداث في فلسطين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين لسيناء، للرد على الشائعات والمغالطات التي يحاول البعض ترويجها.
وأكد المجلس تفويضه ودعمه الكامل، لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلانه الرفض التام لخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، وفي اتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري.
ووجه المجلس التحية للأشقاء الفلسطينيين على صمودهم أمام العنف والقصف الإسرائيلي، وتحملهم للجرائم الذي يمارسها الاحتلال والتي تصل إلى جرائم الحرب.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: