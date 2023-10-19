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الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة

01:10 م الخميس 19 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن ارشيفية

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كتب- أحمد جمعة:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمطار القاهرة.

يأتي ذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الملك الأردني إلى مصر؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وسبق أن أكد الملك عبد الله الثاني أن استقبال اللاجئين خط أحمر "لا لاجئين في الأردن أو مصر".

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