قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر
كتب- محمد أبو بكر:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين حكومة مصر وقطر.
وحمل قرار الرئيس السيسي، رقم 254 لسنة 2023، وتضمنت المادة الأولى منه، أن الاتفاقية تُطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
ونص القرار على أن تُعامل أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في دولة متعاقدة، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأغراض تطبيق الاتفاقية على هذا الدخل، باعتبارها مقيمة في الدولة المتعاقدة التي تأسست فيها، باعتبارها المالك المستفيد للدخل الذي تحصل عليه.
ويقصد بمصطلح أداة استثمار جماعي، أي صندوق استثماري أو ترتيب أو كيان آخر يؤسس في أي من الدولتين المتعاقدتين.
واتفقت السلطتان المختصتان بالدولتين على اعتباره أداة استثمار جماعي لأغراض هذه الفقرة، وذلك على الرغم من الأحكام الأخرى بهذه الاتفاقية.
وذكرت المادة الثانية، الضرائب المشمولة، إذ تُطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها.
فيما تُعد ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، أو عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة.
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