شبورة وأجواء مائلة للحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون معتدلة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الهيئة، وجود شبورة مائية من الرابعة إلى السابعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود، نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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