رفع أعمال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ.. وتفويض السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.
وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدا".
وأكد رئيس المجلس، أن أعضاء مجلس الشيوخ، عبروا باستفاضة عن الذي يجيش في صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيوني.
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