الوطنية للإعلام: نؤيد ونساند موقف الرئيس السيسي الشجاع تجاه القضية الفلسطينية

كتب- إسلام لطفي:

أكد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها تأييدها للموقف الشجاع والصلب للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن محاولة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم وإجهاض القضية.

وأشادت الوطنية للإعلام، بالجهود العظيمة للرئيس في الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والمساعي الحثيثة لوقف تلك الحرب التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، السلام الذي طالما حافظت مصر على التزاماتها به.

كما تؤكد الوطنية للإعلام على مواصلة دورها وواجبها الوطني فى تقديم المساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة انحياز الإعلام الغربي ودحض الأكاذيب وتوضيح الحقائق من قتل وتدمير يرتكب في حق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية قيادة وشعبا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.