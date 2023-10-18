خلال اتصال هاتفي.. النبراوي والبلشي يبحثان سبل دعم القضية الفلسطينية
كتب- محمد عبدالناصر:
ناقش المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال اتصال هاتفي اليوم، سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق الجهود والتحركات خلال الأيام القليلة المقبلة بين النقابتين، ومنها الترتيب لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية موحدة لكل المهنيين بالتنسيق مع النقابات المهنية المصرية، وذلك على ضوء المستجدات الأخيرة، واستمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني العربي الشقيق.
وأشار النبراوي إلى أنه دعا جموع المهندسين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها نقابة الصحفيين اليوم.
كما شدد النبراوي والبلشي خلال المكالمة على المبدأ الراسخ لنقابتي المهندسين والصحفيين، وكل النقابات المهنية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
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